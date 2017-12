QUERY: thinkpad

>>

La linea ThinkPad nasce nel 1992, grazie alla collaborazione tra IBM e il designer Richard Sapper. In anni recenti il marchio viene acquisito da Lenovo, ma la filosofia originale rimane invariata: proporre dispositivi indirizzati ai professionisti, che tramite la fusione tra performance e design sappiano offrire un supporto alla produttività nel quotidiano, rispondendo a esigenze in costante evoluzione.

Ne abbiamo parlato con Simona Bocchetta, 4P Manager Commercial Notebook di Lenovo Italia, in occasione di un evento organizzato a Milano per festeggiare i primi 25 anni della linea. Tra gli argomenti toccati, anche i nuovi form factor come quelli della gamma Yoga, che segnano una sorta di ibridazione tra il segmento consumer e quello business.