QUERY: TIMGames

>>

Centinaia di giochi sempre a disposizione, accessibili direttamente dalla TV: è l'offerta di TIMGames, servizio lanciato da Telecom Italia per gli utenti connessi alla rete di fibra ottica. Il cuore pulsante è costituito dalla tecnologia di cloud gaming, che consente di interagire con i titoli in streaming, delegando a un server remoto l'elaborazione del comparto audio-video. Basta connettere al televisore il set-top box dell'operatore, basato sul sistema operativo Android TV.

L'accesso a TIMGames, indirizzato principalmente alle famiglie, è proposto al prezzo mensile di 4,99 euro, in promozione gratuitamente fino al 31 dicembre 2017. Ne abbiamo parlato con Antonio Imbimbo, Responsabile Entertainment & Digital Services di TIM, in occasione dell'evento Games Week andato in scena a Milano.