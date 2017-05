QUERY: vendere online

>>

Il business dell'e-commerce è in costante sviluppo, con il numero di persone che si rivolgono alle piattaforme Web per i propri acquisti che cresce anno dopo anno. Un fenomeno che interessa da vicino anche il nostro paese. Oltre a poter comprare, ovviamente, si può vendere online. Cosa significa? Quali sono le dinamiche che regolano la messa in vendita degli oggetti in Rete? Quali le differenze tra venditori privati e professionali? Lo abbiamo chiesto a chi si occupa a vicino di questo mondo: Irina Pavlova, Responsabile comunicazione di eBay Italia, ci parla del fenomeno e della sua evoluzione, svelandoci anche qualche curiosità sui suoi acquisti.