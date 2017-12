QUERY: vinile

>>

Il vinile è tornato: nel 2017 ne sono stati venduti tanti quanto nell'ormai lontano 1990 (fonte HMV). Un ritorno un po' a sorpresa, nell'era dello streaming e del digitale, proprio mentre il CD fa registrare una netta e inesorabile flessione. Il perché di questo fenomeno lo abbiamo chiesto a chi li produce da lungo tempo: Michele Gagliardi della Europress-Vinyl, realtà milanese che dopo qualche anno di stop ha ripreso a stampare questo formato. Il motivo di un tale successo? Per Gagliardi è dovuto al fatto che il vinile è bello, è caldo, ha un suono che non ha niente a che fare con quello degli altri supporti. In altre parole, ogni disco è una piccola opera.