QUERY: vodafone tv

>>

Quang Ngo Dinh, Responsabile Marketing Consumer di Vodafone Italia, ci parla della Vodafone TV. Il dispositivo, offerto in esclusiva a coloro che scelgono la formula IperFibra per la connettività domestica, si collega al televisore e permette di accedere a contenuti on-demand in streaming (film, serie ecc.) e ai canali in diretta (trasmissioni del digitale terrestre, eventi sportivi e altro ancora), con funzionalità come la registrazione dei programmi sul cloud e la visione in mobilità da smartphone e tablet. Con una spesa mensile pari a 10 euro è possibile guardare tutto il catalogo Vodafone senza limitazioni e alcune prime visioni Chili, mentre per gli abbonati a piattaforme come Netflix e Now TV è prevista l'integrazione delle app ufficiali dei servizi.