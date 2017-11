QUERY: xbox one x

>>

Xbox One X è la console più potente al mondo, parola di Microsoft. Ben 6 teraFLOPS di potenza per la gestione di titoli con supporto nativo al 4K e alla tecnologia audio Dolby Atmos. Tra i giochi AAA disponibili fin dal day one, sviluppati per sfruttare appieno da subito le potenzialità hardware della piattaforma, c'è anche la simulazione automobilistica Forza Motorsport 7 di Turn 10 Studios. Ne abbiamo parlato con Paolo Bagnoli, direttore della divisione Xbox, in occasione del lancio in Italia, chiedendogli anche che fine abbia fatto la console war, profondamente cambiata da ritmi di upgrade e refresh delle console sempre più rapidi.