RacerX, il drone da 262 Km/h

Oltre 260 Km/h, per la precisione 262. Questo il picco raggiunto da quello che può essere definito il drone più veloce al mondo: il modello DRL RacerX. A certificarlo un giudice del Guinness World Record, in occasione di un evento legato alla Drone Racing League. Si tratta di un quadricottero da competizione, con specifiche estreme per la categoria, caratterizzato da un peso di circa 800 grammi. L'unità è alimentata da due batterie LiPo Tattu R-Line con capacità pari a 1.300mAh 5S collegate tra loro in serie e da un ESC BeeRotor 80A (10S) con firmware BLHeli, spinto da motori Tmotor F80 2407 2500kv.