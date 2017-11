Razer Phone, lo smartphone Android per il gaming

Uno smartphone progettato per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni quando si tratta di giocare in mobilità: Razer Phone integra un processore Snapdragon 835, ben 8 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e un display IGZO LCD da 5,72 pollici con risoluzione QHD (1440x2560 pixel) che supporta un refresh rate da 120 Hz (tecnologia Ultramotion) per ridurre a zero lag e motion blur. Sul retro trovano posto due fotocamere (12 e 13 megapixel), mentre quella frontale per i selfie è da 8 megapixel. Buona anche l'autonomia, grazie alla batteria da 4.000 mAh. La data di lancio fissata per l'Italia è il 17 novembre, al prezzo di 769,00 euro.