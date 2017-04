Realtà virtuale e WebVR: Google presenta Tabel

Un ristorante, sei tavoli, molte conversazioni da ascoltare per capire cosa sta accadendo. È questa l'ambientazione scelta da Google per Tabel, un vero e proprio film interattivo basato sulle potenzialità della realtà virtuale, realizzato sfruttando la tecnologia offerta dalla piattaforma WebVR (supportata dal browser Chrome). Le riprese sono state effettuate utilizzando l'attrezzatura Jump, progettata dal gruppo di Mountain View in collaborazione con GoPro, composta da ben 16 videocamere in grado di riprendere tutto ciò che avviene nei dintorni a 360 gradi e in alta definizione.