Il secondo trailer di Red Dead Redemption 2

Ambientazioni western per Red Dead Redemption 2, qui protagonista di un nuovo trailer ufficiale (sottotitolato in italiano) rilasciato da Rockstar Games. Il titolo, sequel del capolavoro datato 2010, seguirà le gesta del fuorilegge Arthur Morgan e della banda di Van der Linde, alle prese con tutte le insidie di un'America dura e selvaggia. Alla campagna da affrontare in singolo sarà affiancato un solido comparto multiplayer, per sfide online che garantiranno una longevità elevata. L'uscita del gioco è stata posticipata alla primavera 2018, per assicurare il livello qualitativo a cui Rockstar Games ha abituato nel corso degli anni.