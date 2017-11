Reflex 1, una nuova fotocamera analogica

Il fascino della fotografia analogica non è mai tramontato: lo dimostra il lancio di quella che, di fatto, è la prima reflex a pellicola lanciata sul mercato dopo molto tempo. Si chiama appunto Reflex 1 e nasce come un omaggio alle SLR che hanno fatto la storia. Può essere utilizzata con una qualsiasi pellicola 35 mm e con lenti di ogni produttore (Nikon F, Olympus OM, Canon FD e M42), per garantire il massimo in termini di versatilità. Gli interessati all'acquisto dovranno sborsare 350 sterline (circa 407 euro) per il solo corpo macchina, partecipando alla campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma Kickstarter.