La nuova reflex Nikon D7500

Sensore CMOS in formato DX da 20,9 megapixel, processore d'immagine EXPEED 5 e riprese video in formato 4K. La nuova Nikon D7500 si propone a coloro che desiderano esplorare tutte le potenzialità della fotografia, ricercando la qualità di prodotti top di gamma come la D500, ma senza bisogno di sfruttare tutte le funzionalità avanzate dell'ammiraglia. Sul retro della reflex trova posto un nuovo display touchscreen inclinabile, per scattare comodamente da qualsiasi angolazione. La modalità raffica, invece, arriva a 8 fps e non mancano i moduli WiFi e Bluetooth dedicati alla connettività.