Relumino Glasses: occhiali VR per ipovedenti

Realizzati grazie al programma C-Lab messo in campo da Samsung, i Relumino Glasses sono particolari occhiali che sfruttando la tecnologia di realtà virtuale aiutano le persone ipovedenti e più in generale tutti coloro con problemi all'apparato visivo. Rispetto alla versione mostrata a Barcellona in occasione del MWC 2017, questa ha un design più discreto e può essere indossata nella vita di tutti i giorni. Sul display è mostrata un'immagine catturata dalla fotocamera posizionata sulla montatura e appositamente elaborata da uno smartphone. La presentazione ufficiale al CES 2018 di Las Vegas.