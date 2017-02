Remix OS for mobile: la funzionalità Singularity

Singularity è il nome della funzionalità integrata dalla software house Jide Technology nel sistema operativo Remix OS for Mobile, che permette di trasformare lo smartphone in un computer, semplicemente connettendolo a un monitor o televisore (con tutta probabilità mediante adattatore USB-HDMI). Tastiera e mouse possono invece essere utilizzati in modalità wireless, via Bluetooth. La piattaforma garantisce inoltre il pieno supporto all'esecuzione di tutte le applicazioni Android, tramite sideload. Il progetto, per le sue caratteristiche, richiama alla mente la tecnologia Continuum sviluppata da Microsoft per i dispositivi Windows 10 Mobile.