Renault presenta la concept car SYMBIOZ

Renault SYMBIOZ è una concept car, realizzata dal gruppo francese per immaginare la prossima evoluzione della mobilità: sostenibile, innovativa e connessa. È mossa da alimentazione esclusivamente elettrica, integra una tecnologia per la guida autonoma di livello 4 e può essere controllata da remoto anche con un'app installata sullo smartwatch. Con tutta probabilità questo prototipo non vedrà mai la luce sotto forma di veicolo destinato al mercato, ma potrebbe costituire una fonte d'ispirazione per gli ingegneri impegnati nella progettazione dei veicoli in arrivo sulle strade entro i prossimi anni.