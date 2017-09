Il concept The FLOAT di Renault

In occasione dell'evento DesignJunction 2017, l'automaker francese ha indetto un concorso indirizzato a tutti i designer, chiedendo loro di immaginare i veicoli del futuro. Il concept vincitore è The Float messo a punto da Yunchen Cai, un'unità modulare e in grado di muoversi in qualsiasi direzione, a guida autonoma e sollevata da terra grazie all'impiego del sistema Maglev. Una vettura di questo tipo potrà essere chiamata con un'app, proprio come oggi avviene con il ride sharing, giungendo a destinazione in modo sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale: il funzionamento, infatti, è al 100% elettrico.