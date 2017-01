Resident Evil 7: Biohazard, il trailer di lancio

La nuova avventura horror di Capcom torna alle origini, recuperando il fascino dei primi capitoli della serie, abbandonato nelle uscite precedenti in favore di un gameplay più action. Resident Evil 7: Biohazard è il primo della saga ad offrire una prospettiva in prima persona, studiata sia per aumentare il livello di coinvolgimento che per sfruttare al meglio le potenzialità della realtà virtuale. Il titolo, su PS4, è infatti pienamente compatibile con il visore PlayStation VR. La trama ha come protagonista Ethan Winters, che per anni ha creduto morta la moglie Mia: dopo la ricezione di un messaggio misterioso si mette però in viaggio per raggiungere una villa abitata dall'inquietante famiglia Baker.