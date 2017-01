Il restyling di LinkedIn

Nuovo look per LinkedIn, il social network dedicato ai professionisti, acquisito lo scorso anno da Microsoft con un investimento economico pari a 26,2 miliardi di dollari. La nuova interfaccia desktop strizza l'occhio allo stile di Facebook, con un News Feed messo in evidenza nella schermata principale, composto dai post pubblicati dai propri contatti. In ogni pagina, inoltre, è presente un'area dedicata allo scambio di messaggi in tempo reale, una caratteristica che punta a migliorare la comunicazione sulla piattaforma. È il più importante restyling per LinkedIn fin dal suo lancio, datato 2003.