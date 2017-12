Il riconoscimento facciale nei fast food CaliBurger

La catena di fast food CaliBurger sta sperimentando l'impiego di una tecnologia sviluppata in collaborazione con NEC e dedicata al riconoscimento facciale, con l'obiettivo di semplificare la vita ai suoi clienti. Un chiosco installato nel ristorante di Pasadena (California) identifica la persona che ha di fronte e propone di ordinare in modo pressoché istantaneo quanto già acquistato in precedenza. In altre parole, conserva uno storico delle pietanze preferite e le ripropone sfruttando la propria intelligenza artificiale. Per chi ne usufruisce sono inoltre previsti sconti e promozioni riservate.