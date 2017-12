Rinspeed presenta il veicolo concept Snap

L'azienda svizzera Rinspeed ha presentato il suo nuovo concept: si chiama Snap ed è un veicolo ad alto tasso di innovazione, a guida autonoma, modulare (la parte sottostante può staccarsi diventando una sorta di enorme skateboard), ad alimentazione esclusivamente elettrica e in grado di offrire ai passeggeri un'esperienza profondamente personalizzata all'interno dell'abitacolo, per l'intrattenimento o la produttività. Un progetto che si inserisce dunque appieno nel panorama della Mobility as a Service ormai alle porte. Il prototipo verrà mostrato all'inizio di gennaio a Las Vegas, tra i padiglioni dell'evento CES 2018.