Il robot milliDelta del Wyss Institute

15x15x20 mm: queste le dimensioni di milliDelta, un robot dall'ingombro simile a quello di una monetina, progettato dal Wyss Institute di Harvard. Si compone di tre attuatori azionabili in modo indipendente, che possono gestire il movimento con una frequenza fino a 75 Hz. L'unità potrà trovare impiego, ad esempio, in ambito medico, per compensare gli involontari tremori trasmessi dalle mani dei chirurghi agli strumenti utilizzati nelle operazioni. È realizzato con una tecnica chiamata MEMS (Microelectromechanical Systems) che permette di ottenere strutture complesse partendo da una superficie piana.