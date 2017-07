Ronnie James Dio torna sul palco con un ologramma

La tecnologia progettata dal team Eyellusion riporterà sul palco una delle leggende dell'heavy metal, a oltre sette anni dalla scomparsa: Ronnie James Dio, già frontman dei Black Sabbath e dei Rainbow, tornerà ad esibirsi grazie a un ologramma. Il tour europeo DIO Returns prenderà il via a fine novembre toccando alcune città del vecchio continente (nessuna tappa italiana prevista, per il momento). In questo filmato è possibile vedere un'anteprima di ciò che attende gli spettatori: il cantante comparirà di fronte al pubblico in una zona completamente buia dello stage, accompagnato dalla band che si esibirà live.