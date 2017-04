R.S.2027: la Formula 1 del futuro secondo Renault

R.S.2027, questo il nome del concept mostrato da Renault al Salone dell'Auto di Shanghai, che immagina come potrebbe essere la Formula 1 tra dieci anni. Una monoposto dal design avveniristico, equipaggiata con tecnologie avanzate sia dal punto di vista motoristico che per quanto riguarda la sicurezza. 600 Kg e 1.340 cavalli, con una propulsione elettrica cinque volte più potente rispetto a quella odierna. Sospensioni con sistema di recupero dell'energia, luci LED integrati nelle ruote ed elementi aerodinamici attivi completano il quadro, senza dimenticare la funzionalità che entra in azione quando in pista c'è la safety car.