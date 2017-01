Samsung All-in-One con monitor touch e soundbar

Ha fatto il suo debutto al Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas il nuovo Samsung All-in-One, che come si può intuire già dal nome è costituito da una soluzione desktop "tutto in uno". Equipaggiato con il sistema operativo Windows 10 di Microsoft, offre alcune caratteristiche interessanti, come il monitor da 24 pollici Full HD (touchscreen opzionale), un disco fisso da 1 TB per lo storage, il processore Intel Core i5-7400T, fino a 16 GB di RAM e soprattutto una soundbat Bluetooth che può essere sfruttata come altoparlante wireless per la riproduzione della musica anche quando il PC è spento.