Samsung Chromebook Plus con Chrome OS

Presentato al CES 2017 di Las Vegas, Samsung Chromebook Plus è una new entry nella linea di notebook equipaggiati con il sistema operativo Chrome OS di Google, che garantisce la possibilità di scaricare e installare le applicazioni Android direttamente dalla piattaforma Play Store, così come avviene da sempre su smartphone e tablet. È dotato di uno schermo touch da 12,3 pollici (risoluzione 2400x1600 pixel), processore ARM, 4 GB di RAM, memoria interna da 32 GB espandibile con schede microSD, webcam 720p e pennino. Il prezzo fissato per il lancio negli Stati Uniti è pari a 449,99 dollari.