Samsung Connect, un’app per le smart home

Un'applicazione dedicata alla gestione di tutte le apparecchiature e i dispositivi tecnologici presenti in casa, in perfetto stile smart home. Connect, preinstallata sui nuovi Galaxy S8 e S8+, interagisce con quello che Samsung chiama il Connect Home Smart Wi-Fi System, ovvero un piccolo router con hub SmartThings da integrare nell'ambito domestico. Questo filmato mostra alcune delle funzionalità offerte: regolazione degli impianti di illuminazione, interazione con il televisore, avvio dei robot per la pulizia del pavimento e persino monitoraggio di ciò che si trova all'interno del frigorifero.