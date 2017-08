Samsung Dex: il Galaxy Note8 diventa computer

Tra gli accessori proposti da Samsung per il Galaxy Note8 c'è anche DeX. È un dock che trasforma il phablet in un vero e proprio computer desktop, permettendo la connessione a un monitor e la possibilità di utilizzare mouse e tastiera per l'interazione con software e applicazioni. Un sistema pensato per rispondere alle esigenze di coloro che desiderano una soluzione completa e versatile per la produttività, a casa e in movimento. Il dispositivo è incluso gratuitamente nel bundle offerto a coloro che acquistano Note8 durante la fase di pre-ordine, prima del debutto ufficiale sul mercato fissato per il 15 settembre.