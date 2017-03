Samsung DeX trasforma il Galaxy S8 in un computer

È possibile che uno smartphone possa offrire un'esperienza desktop? Sì, grazie a Samsung DeX, docking station sulla quale appoggiare il Galaxy S8 in modo da visualizzare un'interfaccia ottimizzata per l'utilizzo di mouse e tastiera. Per l'occasione il produttore sudcoreano ha realizzato appositamente una versione modificata di Android, basata sull'impiego di finestre in pieno stile Windows. Da precisare che l'accessorio non viene fornito in dotazione con il telefono, ma è acquistabile separatamente. L'output video a monitor o televisori avviene mediante cavo HMDI, mentre le periferiche possono essere connesse tramite porte USB o in modalità wireless sfruttando il modulo Bluetooth.