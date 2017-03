Samsung Galaxy Book, un tablet W10 per lavorare

Basato sulla tecnologia del sistema operativo Windows 10 di Microsoft, Samsung Galaxy Book è un tablet apertamente votato alla produttività, con supporto all'interazione mediante pennino S Pen e tastiera fisica. Due i modelli proposti, annunciati al MWC 2017 di Barcellona: con display TFT da 10,6 pollici (1920x1080 pixel) e con pannello Super AMOLED da 12 pollici (2160x1080 pixel). In entrambi i casi la dotazione hardware include un processore Intel Core m3, 4 GB di RAM e da 64 a 256 GB di memoria interna per lo storage a seconda della versione. Il tutto racchiuso all'interno di un solido telaio in alluminio.