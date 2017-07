Samsung Galaxy J5 (2017): scheda tecnica e prezzo

Smartphone caratterizzato da una scheda tecnica di fascia media, Samsung Galaxy J5 (2017) è venduto in Italia al prezzo di 299 euro (lo si può trovare in offerta su Amazon), con la possibilità di scegliere fra tre colorazioni: Black, Blue e Gold. Le specifiche offrono un display Super AMOLED da 5 pollici con risoluzione HD, processore octa core da 1,6 GHz, 3 GB di RAM, 16 GB di storage (espandibile con microSD fino a 256 GB), lettore di impronte digitali e batteria da 3.000 mAh. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel, così come quella frontale per i selfie, affiancata da un flash LED.

Il sistema operativo preinstallato al debutto è Android 7.0 Nougat, arricchito dall'interfaccia personalizzata TouchWiz. Nel filmato, Samsung Italia ci parla delle caratteristiche principali. Gli altri modelli della gamma sono il Galaxy J7 (2017) da 5,5 pollici e il Galaxy J3 (2017) da 5 pollici. Tutti sono caratterizzati da una scocca in metallo con telaio unibody.

