Samsung Galaxy J7 (2017): scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Samsung Galaxy J7 (2017) è uno smartphone caratterizzato da una scheda tecnica di tutto rispetto, considerato il prezzo di commercializzazione: 349 euro al lancio. Sono presenti un display Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione Full HD, processore octa core da 1,6 GHz, 3 GB di RAM, memoria interna da 16 GB espandibile con microSD fino a 256 GB, lettore di impronte digitali integrato nel pulsante Home e batteria da 3.600 mAh. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel: stessa risoluzione per quella frontale dedicata ai selfie, affiancata da un flash LED per autoritratti di qualità in qualsiasi condizione di luce.

Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat con interfaccia personalizzata TouchWiz. In questo video, realizzato in occasione del debutto italiano, Samsung Italia ci parla delle caratteristiche principali. Gli altri modelli della gamma sono il Galaxy J5 (2017) da 5,2 pollici e il Galaxy J3 (2017) da 5 pollici.