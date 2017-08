Samsung Galaxy Note8: le fotocamere del phablet

Tra i punti di forza del Galaxy Note8 c'è anche la tecnologia integrata a livello di comparto imaging, in particolare per quanto riguarda le fotocamere posteriori: due sensori da 12 megapixel, uno con ottica grandangolare (f/1.7) e l'altro con zoom 2x (f/2.4), entrambi con stabilizzazione OIS che torna utila anche durante la registrazione video. Un'accoppiata che consente di intervenire in fase di post-produzione agendo in modo selettivo sulla sfocatura delle immagini, generando così un convincente effetto bokeh. Il tutto è gestito lato software da un'applicazione rinnovata da parte di Samsung.

Samsung Galaxy Note8 Smartphone 4G/LTE, Display Touchscreen 6.3" Dual Edge Quad HD + SuperAMOLED, Processore Octa-Core, 6 GB di RAM, Doppia Fotocamera Posteriore, S Pen, Dual Sim, Nero è oggi disponibile su Amazon a 999 €