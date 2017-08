Samsung Galaxy Note8: il nuovo pennino S Pen

Il valore aggiunto del Galaxy Note8 è senza alcun dubbio costituito da S Pen. Il pennino, proposto con il phablet di Samsung in una forma evoluta e rinnovata, semplifica l'interazione con lo schermo per scrivere, disegnare, prendere appunti, tradurre testi e comunicare. Le dimensioni sono 108,3 mm di lunghezza, 5,8 mm di larghezza e 0,7 mm di spessore, per un peso che si attesta a soli 2,8 grammi. È resistente all'acqua, come testimonia l'ottenimento della certificazione IP68. Quando non utilizzata, la stilo può essere riposta nell'apposito alloggiamento sul lato del dispositivo così da portarla sempre con sé.

Samsung Galaxy Note8 Smartphone 4G/LTE, Display Touchscreen 6.3" Dual Edge Quad HD + SuperAMOLED, Processore Octa-Core, 6 GB di RAM, Doppia Fotocamera Posteriore, S Pen, Dual Sim, Nero è oggi disponibile su Amazon a 999 €