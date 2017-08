Samsung Galaxy Note8, il phablet per eccellenza

Il dispositivo che ha creato il segmento phablet rinasce dalle proprie ceneri, dopo l'esperienza fallimentare dello scorso anno. Samsung sembra aver fatto tesoro dei feedback ricevuti e averne tenuto conto durante la progettazione del Galaxy Note8. Un prodotto evoluto, indirizzato a chi non accetta compromessi in termini di intrattenimento e produttività in movimento. Non mancano ovviamente il pennino per scrivere o disegnare sull'ampio display da 6,3 pollici e l'assistente virtuale Bixby. L'arrivo sul mercato è fissato per il 15 settembre, con la fase di pre-ordine già avviata. Il prezzo è di 999 euro e per chi lo acquista subito c'è in omaggio il dock DeX che trasforma il device in un computer desktop.