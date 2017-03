L’assistente virtuale Bixby di Samsung Galaxy S8

Anche Samsung ha il suo assistente virtuale: si chiama Bixby e debutta ufficialmente con il nuovo smartphone top di gamma Galaxy S8. Un sistema di intelligenza artificiale evoluto, profondamente integrato nel device, che offre diverse caratteristiche per semplificare e rendere più rapida l'interazione da parte degli utenti. La funzionalità Voice, inizialmente disponibile solo in inglese e coreano, permette di impartire ordini mediante comandi vocali, Vision sfrutta la fotocamera posteriore per cercare informazioni sugli oggetti inquadrati, Reminder mostra promemoria in base al contesto e Home è una schermata che riassume informazioni di ogni tipo, dai brani musicali ascoltati alle attività sui social network.