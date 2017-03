L’autenticazione biometrica di Samsung Galaxy S8

Password, PIN e sequenze segrete da digitare per sbloccare lo smartphone appartengono ormai al passato. La nuova frontiera dell'autenticazione in campo mobile è biometrica e mira a fornire agli utenti l'accesso ai dati personali in modo più rapido e sicuro. Ne è la perfetta dimostrazione quanto offerto dal nuovo top di gamma Samsung Galaxy S8, che integra un triplice sistema: riconoscimento facciale, scansione dell'iride e lettura delle impronte digitali. In tutti i casi, il processo di configurazione è semplice e richiede pochi secondi, come visibile in questo filmato dimostrativo.