La fotocamera di Samsung Galaxy S8

Le performance del nuovo Galaxy S8 sono da top di gamma anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Sul retro trova posto un sensore da 12 megapixel con stabilizzazione ottica e obiettivo caratterizzato da un'apertura f/1.7, che sfruttando l'acquisizione di tre immagini in rapida successione genera uno scatto finale privo di mosso e con un bilanciamento ottimale tra luci e ombre in qualsiasi condizione di illuminazione. Di fronte, sopra all'Infinity Display, Samsung ha invece integrato una fotocamera da 8 megapixel (f/1.7) per selfie e videochiamate, con autofocus e sistema di riconoscimento facciale.