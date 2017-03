L’Infinity Display del Samsung Galaxy S8

5,8 pollici di diagonale per il Galaxy S8, 6,2 pollici per il modello più grande Galaxy S8+. L'Infinity Display è il vero punto di forza del nuovo smartphone top di gamma del catalogo Samsung, con un pannello Super AMOLED e una risoluzione che arriva al formato Quad HD+ (2960x1440 pixel, rapporto di aspetto 18.5:9). La superficie è ricoperta da un vetro Gorilla Glass 5 e occupa oltre l'80% della parte frontale, estendendosi da un lato all'altro del dispositivo, con un profilo arrotondato in prossimità dei bordi. Un display pensato appositamente per il multitasking e per l'intrattenimento multimediale.