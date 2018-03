Samsung Galaxy S9: AR Emoji, biometrica, audio

Sono molte le novità introdotte da Samsung per i suoi nuovi smartphone top di gamma Galaxy S9 (guarda la MACRO) e Galaxy S9+ (MACRO). Tra queste la funzionalità AR Emoji che crea un avatar di se stessi da utilizzare nelle chat, un sistema evoluto per l'autenticazione biometrica che fa uso di un migliorato lettore di impronte digitali e della tecnologia Intelligent Scan che combina riconoscimento facciale e scansione dell'iride, senza dimenticare gli altoparlanti stereo progettati in collaborazione con AKG che garantiscono il supporto allo standard Dolby Atmos per un'esperienza d'ascolto di qualità elevata.