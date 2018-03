Samsung Galaxy S9: The Camera, Reimagined

Il comparto fotografico sarà tra i principali punti di forza del nuovo Samsung Galaxy S9 e della variante S9+: non a caso lo slogan scelto dal produttore sudcoreano per far crescere l'hype in vista della presentazione ufficiale è "The Camera, Reimagined". Si tratterà quasi certamente di un modulo con ottica ad apertura del diaframma variabile (f/1.5 e f/2.4), così da adattarsi a ogni condizione di luce e catturare immagini di qualità elevata anche nelle situazioni più complicate. Il teaser lascia inoltre trapelare un'attenzione particolare riservata agli amanti dei selfie e dei social network.