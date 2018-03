Uno spot per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+

"The Camera Reimagined": è questo lo slogan scelto da Samsung per lanciare i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9+. Le principali caratteristiche degli smartphone sono ben riassunte in questo spot da un minuto destinato alla TV: fotocamera con ottica ad apertura variabile che si adatta alle condizioni di luce ambientale, registrazione video slow motion, creazione di avatar personalizzati per le chat, scocca resistente all'immersione in acqua e Infinity Display con rapporto di forma 18.5:9 che si estende lungo tutta l'ampiezza del dispositivo. Il debutto sul mercato di entrambi i modelli è fissato per il 16 marzo.