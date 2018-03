Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+: la fotocamera

Dall'acquisizione di immagini con un'esposizione perfetta anche in condizioni di scarsa illuminazione (grazie all'apertura variabile dell'ottica) alla registrazione di video in slow motion fino a 960 fps, senza dimenticare la tecnologia per la stabilizzazione ottica, le possibilità creative offerte dalla configurazione dual camera del modello più grande e la traduzione in tempo reale delle scritte inquadrate grazie all'intelligenza artificiale dell'assistente Bixby. Ecco alcune delle funzionalità offerte dalle fotocamere integrate sugli smartphone Galaxy S9 e Galaxy S9+ di Samsung.