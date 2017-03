Samsung Galaxy Tab S3, tablet Android per il lavoro

Presentato al MWC 2017 di Barcellona, Samsung Galaxy Tab S3 è un tablet che strizza l'occhio ai professionisti, con un design studiato in modo favorire la produttività, grazie all'interazione con il pennino e la tastiera fisica. Il display da 9,7 pollici ha una risoluzione pari a 2048x1536 pixel e sotto la scocca si nasconde un processore Qualcomm Snapdragon 820 affiancato da 4 GB di RAM, con 32 GB di memoria interna per lo storage. Non mancano poi il lettore di impronte digitali, fotocamere da 13 e 5 megapixel, porta USB 3.1 Type-C e batteria da 6.000 mAh. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat.