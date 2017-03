Samsung Gear 360 (2017): streaming live e 4K

Live streaming a 360 gradi in formato 4K, cattura di immagini con una risoluzione che arriva a 15 megapixel e realizzazione di contenuti per la realtà virtuale. Insieme al nuovo smartphone top di gamma Galaxy S8 (e alla sua variante Galaxy S8+), Samsung ha presentato anche Gear 360 (2017), evoluzione della videocamera a 360 gradi lanciata lo scorso anno. Le novità riguardano anche il design, che ora è studiato per rendere superfluo l'utilizzo di treppiedi o stand aggiuntivi. Su entrambi i lati sono presenti sensori CMOS da 8,4 megapixel con ottiche fish-eye (apertura diaframma f/2.2). La batteria da 1.160 mAh garantisce fino a 130 minuti di autonomia con una sola ricarica. L'arrivo sul mercato è previsto per il secondo trimestre dell'anno, a un prezzo di circa 250 euro.