Gli auricolari wireless Samsung Gear IconX (2018)

Molto più che semplici auricolari wireless: i nuovi Samsung Gear IconX (2018) sono un concentrato di tecnologia, poiché offrono la possibilità di portare sempre con sé (nella memoria interna da 4 GB) circa un migliaio di brani musicali da ascoltare e un dispositivo per il monitoraggio preciso dell'attività fisica (frequenza cardiaca, distanza percorsa, durata, velocità e calorie bruciate). Il tutto lasciando a casa lo smartphone. E per la ricarica della batteria è sufficiente posizionarli nel case in dotazione. Il debutto in Italia è fissato per il 24 novembre, al prezzo di 229,00 euro.

Samsung Gear IconX (2018) Cuffie Wireless per Telefono, In-Ear, Binaurale, Touch, Nero [Versione Francese] è oggi disponibile su Amazon a 243 €