Gear S2 è il nuovo smartwatch di Samsung con Tizen

Prima uscita ufficiale all'IFA 2015 di Berlino per il nuovo Samsung Gear S2, smartwatch del gruppo sudcoreano basato sulla piattaforma Tizen. L'orologio verrà commercializzato in tre versioni, una delle quali con modulo 3G per effettuare e ricevere telefonate. È presente un display circolare da 1,2 pollici (Super AMOLED) circondato da un anello girevole per l'impartizione dei comandi, pulsanti laterali Home e Back, cassa in acciaio inossidabile, processore dual core da 1,2 GHz, 512 MB di RAM, memoria interna da 4 GB, modulo WiFi, Bluetooth 4.1, batteria da 250 mAh e NFC per i pagamenti in mobilità.

