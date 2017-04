Samsung Gear S3, uno spot con Bear Grylls

L'avventuriero Bear Grylls è il protagonista del filmato che mostra come Samsung Gear S3 sia in grado di fornire le informazioni giuste al momento giusto. Lo smartwatch, basato sul sistema operativo Tizen, è resistente all'acqua (grazie alla certificazione IP68), può contare le calorie bruciate durante l'attività fisica sfruttando l'applicazione S Health, visualizzare le informazioni rilevate dal barometro o dall'altimetro e quelle meteo. Due le versioni disponibili per l'acquisto: Frontier e Classic, quest'ultima caratterizzata da un design dallo stile rugged.