Samsung GoBreath, un dispositivo per la salute

Tra i dispositivi realizzati grazie al programma C-Lab organizzato da Samsung c'è anche GoBreath. Come si può intuire dal nome si tratta di un dispositivo destinato all'impiego in ambito medico, utile per coloro che devono recuperare la normale funzionalità respiratoria in seguito al verificarsi di patologie o complicazioni polmonari, spesso legate all'anestesia praticata durante gli interventi. Il device sostituisce l'inspirometro solitamente utilizzato dai pazienti per esercitare la respirazione, facilitando così il recupero e scongiurando il rischio di collassi o polmoniti. La presentazione ufficiale in occasione del CES 2018 di Las Vegas.