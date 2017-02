Samsung Monitorless mischia VR e AR

Monitorless è il nome di uno dei progetti nati all'interno dei Creative Labs di Samsung. Si tratta di una soluzione che mischia realtà virtuale e realtà aumentata, per visualizzare i contenuti provenienti da dispositivi di ogni tipo come smartphone, tablet o PC. Tutte le componenti hardware necessarie (dal processore al modulo WiFi, passando per batteria e altoparlante) sono state inserite all'interno di speciali occhiali con lenti ottiche e vetri elettrocromici che possono diventare opachi o trasparenti a seconda della modalità d'uso, VR o AR. La presentazione ufficiale è prevista per il Mobile World Congress 2017 di Barcellona.