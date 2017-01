Samsung Notebook 9: display edge-to-edge, Kaby Lake

Presentati ufficialmente al CES 2017 di Las Vegas, i nuovi Samsung Notebook 9 costituiscono l'evoluzione dei modelli precedenti: due laptop con display edge-to-edge da 13,3 e 15 pollici (Full HD, con supporto alla modalità HDR), entrambi equipaggiati con processori Intel Core i5 o Core i7 di settima generazione (Kaby Lake) e basati sul sistema operativo Windows 10 di Microsoft. Dal punto di vista del design spicca il telaio in lega di magnesio che garantisce solidità e leggerezza. Non manca inoltre il lettore di impronte digitali per l'autenticazione rapida degli utenti. I prezzi delle configurazioni base sono rispettivamente 999 e 1.199 dollari.